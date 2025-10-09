Tunceli'de Öğrencilere Skolyoz Taraması Uygulandı

Tunceli'de omurga sağlığını korumak, erken tanı ile skolyoz hastalığının olası etkilerini en aza indirmek amacıyla öğrenciler skolyoz taramasından geçirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla üç okuldaki 200'ün üzerinde öğrencinin muayene ve tetkikleri, Dr. Büşranur Yüksel ve beraberindeki sağlık personeli tarafından yapıldı.

Sağlık taramasında skolyoz şüphesi görülen öğrenciler Tunceli Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümü'ne yönlendirildi.

Ekiplerin taramalara devam edeceği bildirildi.