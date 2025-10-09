Haberler

Tunceli'de Öğrencilere Skolyoz Taraması Uygulandı

Tunceli'deki Okul Sağlığı projesi kapsamında 200'den fazla öğrenci skolyoz taramasından geçirildi. Taramalarda skolyoz şüphesi bulunan öğrenciler hastaneye yönlendirildi.

Tunceli'de omurga sağlığını korumak, erken tanı ile skolyoz hastalığının olası etkilerini en aza indirmek amacıyla öğrenciler skolyoz taramasından geçirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla üç okuldaki 200'ün üzerinde öğrencinin muayene ve tetkikleri, Dr. Büşranur Yüksel ve beraberindeki sağlık personeli tarafından yapıldı.

Sağlık taramasında skolyoz şüphesi görülen öğrenciler Tunceli Devlet Hastanesi Ortopedi Bölümü'ne yönlendirildi.

Ekiplerin taramalara devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
