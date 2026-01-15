Tunceli'ye ocakta son 65 yılın en fazla karı yağdı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, bu ayın ilk yarısında kentte ölçülen yağış miktarının son 65 yılın ocak ayı ortalamalarını aştığını bildirdi.

Aygöl, Moğultay Mahallesi'ndeki Valilik binasında düzenlediği toplantıda, kar yağışının bereket, bolluk ve temizlik olduğunu söyledi.

Karın beraberinde bazı sıkıntılar getirdiğine dikkati çeken Aygöl, şunları paylaştı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşımda aksamalar, çığ düşmeleri, mahsur kalma olayları, trafik kazaları, enerji kesintileri ve çatı çökmeleri gibi muhtelif olaylar yaşanmıştır. 2026 Ocak ayının ilk yarısında ölçülen toplam yağış miktarı son 65 yılın ocak ayları ortalamalarını aşmıştır. 1960 yılında ocak ayı ortalaması en son metrekare başına 131,2 kilogram olarak ölçülmüşken, bu yıl ocak ayının henüz başındayken bu oran 151,4 kilogramı geçmiştir. Ocak ayının henüz tamamlanmamış olmasını dikkate aldığımızda ay sonuna kadar gelecek yağışlarla birlikte bu farkın daha da artması beklenmektedir."

Aygöl, Tunceli'nin yıllık ortalama 650 kilogram yağış aldığını belirterek, "Ocak ayının ilk yarısında yıllık ortalamanın dörtte biri kadar yağış almıştır. İl ve ilçe merkezlerinde yağış miktarlarıyla kar kalınlıkları yüksek seviyeye ulaşmış, özellikle Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde kar kalınlığının 160 santimetreyi geçtiği görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kardan kaynaklı 1314 olaya müdahale edildi

Karla mücadele çalışmalarına da değinen Aygöl, şu bilgileri verdi:

"144 mahsur kalma vakası, 131 trafik olayı, 3 trafik kazası, 850 sağlık vakası, bir çığ vakası ve 185 yardım talebi olmak üzere 1314 olaya tüm kurumlarımızca koordineli şekilde toplamda 2 bin 146 personel, 348 araçla hızlı, etkin şekilde müdahale edilmiştir. Meydana gelen 1314 vakada herhangi bir can kaybı yaşanmamış olması en büyük temennimiz olup, çok şükür ki bu yönde olumsuz bir durum yaşanmamıştır."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi Kaya ile Karayolları 86. Şube Şefi Eda Toprak katıldı.