Üye Girişi
Haberler

Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Çöp Toplama Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık 400 kişi katıldı ve çevre temizliği ve doğanın korunması konusunda farkındalık oluşturuldu.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde yaklaşık 400 kişinin katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Valilik tarafından çevre temizliğine ve doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla etkinlik organize edildi.

Bu kapsamda etkinliğe katılan yaklaşık 400 kişi, araçlarla il merkezinden alınarak Miskisağ mevkisine getirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın önemli bir yer olduğunu söyledi.

Milli parkın birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirten Tekbıyıkoğlu, "Madem ki içinde yaşıyoruz, keyif alıyoruz ve korunmasını arzu ediyoruz o zaman buraya elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız. Biz burada yapacağımız örnek davranışla doğaya nasıl davranılması gerektiğini göstermiş olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından gruplara ayrılan vatandaşlar, milli parktaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı.

Poşetlere konulan atıklar, daha sonra belediye ekiplerince araçlara yüklenerek kent çöplüğüne götürüldü.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, vali yardımcıları, kurum amirleri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Munzur Vadisi Tunceli Çevre Doğa Etkinlik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç? Galatasaray - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? GALATASARAY – BEŞİKTAŞ CANLI: Galatasaray – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Beşiktaş canlı yayın linki! Zaha Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Zaha maçta neden yok, sakat mı? Abdülkerim Bardakcı Galatasaray - Beşiktaş maçında yok mu? Abdülkerim Bardakcı maçta neden yok, sakat mı? Atletico Madrid - Real Betis maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Real Betis maçı nereden izlenir? MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title