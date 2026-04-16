Munzur Nehri'nde kadın cesedi bulundu

Tunceli'deki Munzur Nehri'nde sabah saatlerinde hareketsiz halde bir kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için morga götürüldü ve üzerine darp veya yara izi tespit edilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti için morga götürüldü.

Munzur Nehri üzerindeki Mavi Köprü mevkisinde sabah saatlerinde suda hareketsiz haldeki kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan kadın cesedi, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Dar ve yara izine rastlanmayan ceset, kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Munzur Suyu'nda, yaklaşık 55 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kadın cesedi tespit edilmiştir. Ancak cesette oluşan şişlikler nedeniyle kimlik henüz belirlenememiştir. Yapılan ilk incelemelerde gözle görülür herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamış olup, şahsın üzerinde yöreye uygun kıyafetler bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
