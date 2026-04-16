Munzur Çayı'nda kadın cesedi bulundu

Tunceli'nin Munzur Çayı'nda yaklaşık 55 yaşlarında bir kadına ait ceset bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan incelemeler sonucunda cesedin Sultan Öz'e ait olduğunu tespit etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde kadın cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Munzur Çayı'nda yaklaşık 55 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kadın cesedinin tespit edildiği belirtildi.

Cesette oluşan şişlikler nedeniyle kimliğin henüz belirlenemediği bildirilen açıklamada, "Yapılan ilk incelemelerde gözle görülür herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmamış olup, şahsın üzerinde yöreye uygun kıyafetler bulunduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Polis, yaptığı araştırma sonucunda cesedin, Sultan Öz'e (55) ait olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur

Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları: Kendi babam beni...
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
Maraş saldırısı sonrası olay iddia! Cumhurbaşkanlığından jet açıklama geldi

Okul saldırısıyla ilgili gündem yaratan iddia! Beklenen açıklama geldi
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı

WhatsApp profilinde korkunç detay
Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, mağdur oldu: Ortada ürün yok ama garanti süreci başladı

Ünlü mobilya devinden alışveriş yaptı, gelen mesajla şok yaşadı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı

Dünyayı ayağa kaldıracak karar
Tunceli'de nehirde cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi

Munzur Çayı'nda cesedi bulunan kadının kimliği tespit edildi
Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar

Anne ve oğlunu en yakınları öldürmüş! Altınlarını bile çalmışlar