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Tunceli'de debisi yüksek dereden geçemeyen ve mahsur kalan 3 kardeş ekiplerce kurtarıldı

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Tunceli'de mantar topladıktan sonra debisi yükselen dereden geçemeyen 3 kardeş, AFAD ve JAK ekiplerinin havadan hat kurma çalışmasıyla kurtarıldı.

Tunceli'de mantar topladıktan sonra debisi yüksek dereden geçemeyerek arazide mahsur kalan 3 kardeş, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Gökçek köyü kırsalına dün mantar toplamaya giden S.K, F.K. ve M.K, dönüş yolunda debisi yükselen dereden geçemeyince mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu 3 kardeşin yerini tespit etti.

Derenin üzerine havadan hat kuran ekipler, daha sonra 3 kardeşi güvenli şekilde karşıya geçirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen kardeşler, araçlarla il merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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