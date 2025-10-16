Haberler

Tunceli'de Lastik Patlaması Sonucu Yaralanma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Pertek ilçesinde çimento taşıyan TIR'ın tamir esnasında patlayan lastik parçası, o anları izleyen Barış Aktaş'ı yaraladı. Aktaş hastanede tedavi altına alındı.

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde çimento taşıyan TIR'ın patlayan lastiği tamir edilirken, sağlam lastik patladı. Bu sırada eğilip çalışmaları izleyen Barış Aktaş (46), yüzüne gelen lastik parçalarıyla yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Pertek ilçesinde meydana geldi. Erzincan'dan Malatya'ya çimento taşıyan TIR'ın lastiği patlayınca şoför aracı lastikçiye götürdü. Tamir sırasında aracın sağlam lastiklerden biri henüz bilinmeyen nedenle patladı. Aracın yakınında eğilim tamir çalışmasını izleyen iş insanı Barış Aktaş lastiğin patlamasıyla savruldu. Aktaş, lastikten fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu boynu, yüzü ve kolundan yaralandı. Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş'ın yüzüne dikiş atılırken, sağ kolu da alçıya alındı.

Çok büyük bir kazayı ucuz atlattığını söyleyen 2 çocuk babası Barış Aktaş, "Erzurum merkezli şirketimize ait TIR'lar ile Malatya'ya, çimento taşınıyor. Çalışan arkadaşlar araçlardan birinin lastiğinin patladığını söyledi. Ben de Tunceli'nin Pertek ilçesindeki tamirciye gittim. Lastiği tamir ediyorlardı. Ne yaptıklarına bakmak için aracın altına eğildim. O anda sağlam lastiğin patlamasıyla oluşan basınç çamurlukları ve koruyucuları kırdı. Yüzüme darbe aldım, yere düştüm. Ben yerdeyken aracın altındaki ustaları çok merak ettim. Ben bu haldeysem, onlara ne oldu diye çok korktum. Allah'tan onlara bir şey olmamıştı. Çünkü lastik dışa doğru patladı. Kolumda ve yüzümde dikişler vardı, bugün alçımı çıkarıp dikişleri aldırdım. Gerçekten büyük bir kazayı ucuz atlattık. Yüklü araçların yanına 25 metreden fazla yaklaşmayın uyarılarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Can Borcu final yaptı

Reyting savaşını kaybetti! ATV dizinin fişini çekti
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek

EPDK'den yeni düzenleme! Başvuru olmadan faturalardan düşürülecek
Emre Belözoğlu'nun İtalya'dan görüştüğü takım ortaya çıktı

İtalya'dan görüştüğü takım duyuruldu! Kabul ederse işi çok zor
Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten

Katar'da olaylı maç! Sahaya atılanlar görülmemiş cinsten
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren cani koca hakkında yeni karar

Vicdanları yaralayan karar kaldırıldı
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.