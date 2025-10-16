Tunceli'de Lastik Patlaması Sonucu Yaralanma

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde çimento taşıyan TIR'ın patlayan lastiği tamir edilirken, sağlam lastik patladı. Bu sırada eğilip çalışmaları izleyen Barış Aktaş (46), yüzüne gelen lastik parçalarıyla yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Pertek ilçesinde meydana geldi. Erzincan'dan Malatya'ya çimento taşıyan TIR'ın lastiği patlayınca şoför aracı lastikçiye götürdü. Tamir sırasında aracın sağlam lastiklerden biri henüz bilinmeyen nedenle patladı. Aracın yakınında eğilim tamir çalışmasını izleyen iş insanı Barış Aktaş lastiğin patlamasıyla savruldu. Aktaş, lastikten fırlayan parçaların isabet etmesi sonucu boynu, yüzü ve kolundan yaralandı. Pertek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş'ın yüzüne dikiş atılırken, sağ kolu da alçıya alındı.

Çok büyük bir kazayı ucuz atlattığını söyleyen 2 çocuk babası Barış Aktaş, "Erzurum merkezli şirketimize ait TIR'lar ile Malatya'ya, çimento taşınıyor. Çalışan arkadaşlar araçlardan birinin lastiğinin patladığını söyledi. Ben de Tunceli'nin Pertek ilçesindeki tamirciye gittim. Lastiği tamir ediyorlardı. Ne yaptıklarına bakmak için aracın altına eğildim. O anda sağlam lastiğin patlamasıyla oluşan basınç çamurlukları ve koruyucuları kırdı. Yüzüme darbe aldım, yere düştüm. Ben yerdeyken aracın altındaki ustaları çok merak ettim. Ben bu haldeysem, onlara ne oldu diye çok korktum. Allah'tan onlara bir şey olmamıştı. Çünkü lastik dışa doğru patladı. Kolumda ve yüzümde dikişler vardı, bugün alçımı çıkarıp dikişleri aldırdım. Gerçekten büyük bir kazayı ucuz atlattık. Yüklü araçların yanına 25 metreden fazla yaklaşmayın uyarılarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anladık" diye konuştu.