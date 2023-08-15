Tunceli'de kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Tunceli'de kurumuş otların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Mazgirt ilçesi Beyler Mezrası mevkiinde kuruyan otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel