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Munzur'dan Sayfalara Yolculuk Projesi ile Köy Okullarının Kütüphaneleri Yenilendi

Munzur'dan Sayfalara Yolculuk Projesi ile Köy Okullarının Kütüphaneleri Yenilendi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de jandarma ve milli eğitim iş birliğiyle yürütülen 'Munzur'dan Sayfalara Yolculuk Projesi' kapsamında köy okullarının kütüphanelerinin yenilendiğini, 4 bin kitap bağışlandığını ve ayrıca şehit jandarmanın adını taşıyan okula da kitap desteği sağlandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğinde hayata geçirilen 'Munzur'dan Sayfalara Yolculuk Projesi' kapsamında köy okullarının kütüphanelerinin yenilendiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir çocuğu kitapla buluşturmak, onun hayallerine ve geleceğine açılan en güzel kapılardan biridir. Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iş birliğinde hayata geçirilen 'Munzur'dan Sayfalara Yolculuk Projesi' kapsamında, sorumluluk bölgemizde bulunan köy okullarının kütüphaneleri yenilenerek öğrencilerimizin kitaplarla buluşmasına katkı sağlandı. Proje kapsamında jandarma personelimizin bağışladığı 4 bin kitap, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerimizden oluşan kurulun değerlendirmesi sonucunda belirlenerek okul kütüphanelerine kazandırıldı. Böylece öğrencilerimizin yaş ve eğitim seviyelerine uygun eserlerle buluşmaları sağlandı. Mazgirt, Ovacık, Pertek, Çemişgezek ve Merkez ilçelerinde bulunan köy okullarının kütüphaneleri yenilenirken, Mazgirt Akpazar İlkokulu yerleşkesindeki anasınıfı da modernize edilerek öğrenciler için daha nitelikli bir eğitim ortamı oluşturuldu" dedi.

Bakan Çiftçi ayrıca "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yaparken şehit olan kahramanımızın adını yaşatmak amacıyla, Tokat'ta bulunan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş İlkokulu Kütüphanesi'ne de 500 kitap bağışlandı. Eğitime verilen her destek, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen jandarma personelimize, öğretmenlerimize ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim, çocuklarımızın zihinlerini ilimle, gönüllerini güzel ahlakla aydınlatsın; her birini vatanına ve milletine hayırlı evlatlar eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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