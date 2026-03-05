Haberler

Tunceli'de köprüden düşen araç sürücüsü kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de hafif ticari araç, 15 metre yükseklikteki köprüden Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü. Ekipler, araçta mahsur kalan sürücüyü kurtardı.

TUNCELİ'de hafif ticari araç, yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü. Sürüklenen aracın üzerine çıkıp, bekleyen sürücü ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezindeki Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden giden hafif ticari araç, köprü girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü. Düşen araç, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Araçta mahsur kalan sürücü, tavana çıkarak yardım bekledi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla araca ulaştı. Kurtarılan sürücü, ambulansla tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı

Yıllarca ayrılmadılar, ölüm de ayıramadı
İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar

Arda'yı sırtından bıçakladılar
Galatasaray'a çılgın gelir! Tamı tamına 5.5 milyar TL

Aslan dört köşe!
'Futbolda her şeyi bilen çocuk' yıllar sonra ortaya çıktı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son halini görmeniz lazım
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları belli oldu

Bu maçı izlemek isteyenler neredeyse bir maaşını gözden çıkaracak