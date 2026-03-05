Tunceli'de köprüden düşen araç sürücüsü kurtarıldı

TUNCELİ'de hafif ticari araç, yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü. Sürüklenen aracın üzerine çıkıp, bekleyen sürücü ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde kent merkezindeki Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Atatürk Mahallesi istikametinden giden hafif ticari araç, köprü girişinde kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre yükseklikten Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü. Düşen araç, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Araçta mahsur kalan sürücü, tavana çıkarak yardım bekledi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla araca ulaştı. Kurtarılan sürücü, ambulansla tedbir amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı