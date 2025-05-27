Tunceli'de Koca Engerek Yılanı Görüntülendi

Tunceli'de Koca Engerek Yılanı Görüntülendi
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Tunceli'de doğa koruma görevlisi Murat Özel, koca engerek yılanını cep telefonu ile kaydetti. Yılanın tek ısırığı bir insanı öldürebiliyor. Özel, vatandaşları yaban hayvanlarına zarar vermemeleri konusunda uyardı.

Tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor: Tunceli'de koca engerek yılanı görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de doğa koruma görevlisi Murat Özel, doğa gezisi sırasında karşılaştığı koca engereği cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Özel, vatandaşlardan doğanın zenginliği olan yaban hayvanlarına zarar vermemelerini istedi.

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen ve boyu bir buçuk metreyi aşan koca engerek, Tunceli merkeze bağlı Çıralı köyünde doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Doğa gezisinde denk geldiği yılanı rahatsız etmeden kısa süreliğine çeken Özel, daha sonra bölgeden ayrıldı. Doğada yaşayan her canlının bir işlevi olduğunu belirten Özel, vatandaşların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Özel, "Biz onların doğasına gidiyoruz. O nedenle onları rahatsız etmeden, ürkütmeden ve zarar vermeden dikkatli bir şekilde davranmalıyız" dedi.

Koca engerek yılanının tek ısırığı bir insanı öldürmeye yetiyor.

(ET-YRT-CC-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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