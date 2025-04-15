Tunceli'de Kış Uykusundan Uyanan Ayılar Yiyecek Ararken Görüntülendi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi. Uzmanlar, bölgede yüksek ayı popülasyonu olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Tunceli'de kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek ararken görüntülendi
TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek ararken vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Baharın gelmesiyle birlikte doğada hareketlilik artarken, özellikle yüksek ayı popülasyonuyla dikkat çeken Pülümür ilçesinde ayıların köylere kadar indiği gözlendi. Uzmanlar, bölgede ayı popülasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Öte yandan kış uykusundan uyanan ayıların oldukça zayıfladıkları görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YOLERİ - Güncel