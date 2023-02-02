Tunceli'de kırmızı listede bulunan 2 vaşak görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli Pülümür Vadisi'nde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği kırmızı listesinde yer alan 2 vaşak görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için dünyada birinci derece koruma altında bulunan 2 vaşak, Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde karayolundan karlı alana doğru giderken Yıldıran Yıldız isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

Tunceli'den Pülümür'e seyahat halindeyken vaşaklara denk geldiğini söyleyen Yıldız, " Bu güzel görüntüyü Pülümür vadisinde çekme fırsatı buldum. Aracımla Pülümür'e seyahat ederken bu güzel hayvanları yolun kenarında gördüm. Yanlarında durdum. Benden ürkmediklerini fark ettim. Cep telefonumla video çektim. Güzel ve heyecan verici bir görüntüydü. Pülümür vadisi vaşak, dağ keçisi gibi nesli tükenmek üzere olan hayvanları barındırmaktadır. Ricam bu hayvanlara zarar vermeyelim. Sadece denk geldiğimiz zaman fotoğraflayalım, videolarını çekelim. Öyle mutlu olalım" dedi.