Tunceli'de kaybolan keçilere dronla ulaşıldı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kaybolan 8 keçi, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak bulundu. Keçiler sahibine teslim edildi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arazide kaybolan keçilere, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.
İlçenin Sekirek mezrasında yaşayan Fatih Irmak, otlattığı 8 keçisinin kaybolmasın ardından jandarmayı arayıp yardım istedi.
Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, mezraya gelerek dağlık alanda çalışma başlattı.
Dronla arama yapan ekipler, mezraya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldukları keçileri sahibine teslim etti.
Irmak da yardımlarından dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.