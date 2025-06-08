Tunceli'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Tunceli'de Kayalıklarda Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı
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Tunceli'nin Pilvenk Şelalesi'nde arkadaşlarıyla gezmeye giden 22 yaşındaki Veysel K., tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu genç kurtarıldı.

Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kentteki Pilvenk Şelalesi'ne arkadaşlarıyla gezmeye giden 22 yaşındaki Veysel K. tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

Ekipler, kurdukları ip düzeneğiyle kayalıklara tırmanarak Veysel K'yi 15 metre yükseklikten aşağıya indirdi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarılan Veysel K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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