Tunceli-Ovacık kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımı aksattı

Tunceli'de dağdan kara yoluna düşen kaya parçaları ulaşımın aksamasına neden oldu.

Tunceli-Ovacık kara yolu Aşağıtorunoba köyü mevkisinde yola kaya parçalarının düşmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 86. Şube Şefliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler iş makineleriyle yola düşen kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın ardından kayalar kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.