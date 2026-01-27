Haberler

Tunceli'de aç kalan kurt yerleşim alanına indi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışının ardından İnönü Mahallesi'ne inen bir kurt, mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TUNCELİ'de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde bir kurt yerleşim alanına indi. Evlerin yakınında dolaşan kurt, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer bir metreye yaklaştı. Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde aç kaldığı değerlendiren ve yerleşim alanına inen bir kurt, mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, karla kaplı sokaklarda dolaşan kurdun bir süre evlerin çevresinde gezdikten sonra gözden kaybolduğu görüldü.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi

Öğrencilere kiraya verdiği eve giren kadın, sinir krizi geçirdi
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor