Tunceli'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 27 köy yolu kapalı

TUNCELİ'de 3 gündür süren yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Kapanan 300 köy yolundan 273'ü ulaşıma açılırken, 27 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, bu ayın ilk yarısında Tunceli'de ölçülen yağış miktarı, son 65 yılın ocak ayı ortalamalarının üzerine çıktı. Yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, yüksek rakımlı bölgelerde ise 2 metreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Vali Şefik Aygöl ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertuğrul Aslan ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ayhan Yılmaz'ın koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ekipleri 58 iş makinesi ve 140 personelle ulaşıma kapalı olan 300 köy yolundan 273'ü ulaşıma açıldı. 27 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.