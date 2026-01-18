Haberler

Tunceli'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 27 köy yolu kapalı

Tunceli'de kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 27 köy yolu kapalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de 3 gündür devam eden yağışlar, yüksek kesimlerde kar kalınlığını 2 metreye çıkardı. 300 köy yolundan 273'ü ulaşıma açılırken, çalışmalar 27 köy yolunda devam ediyor.

TUNCELİ'de 3 gündür süren yağışla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Kapanan 300 köy yolundan 273'ü ulaşıma açılırken, 27 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Kentte 3 gündür etkisini sürdüren yağış hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, bu ayın ilk yarısında Tunceli'de ölçülen yağış miktarı, son 65 yılın ocak ayı ortalamalarının üzerine çıktı. Yağışla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, yüksek rakımlı bölgelerde ise 2 metreyi aştı. Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Vali Şefik Aygöl ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertuğrul Aslan ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ayhan Yılmaz'ın koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ekipleri 58 iş makinesi ve 140 personelle ulaşıma kapalı olan 300 köy yolundan 273'ü ulaşıma açıldı. 27 yerleşim yerinin yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
60 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Sancaktepe'de yakalandı

60 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı