Tunceli'de 301 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Kent genelindeki 301 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde kar kalınlığı 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti. Kent genelindeki 301 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Vali Şefik Aygöl ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertuğrul Aslan'ın talimatları ve koordinasyonuyla, karla mücadele çalışması başlatıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı 59 iş makinesi ve 120 kişilik ekip çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri şehir ve ilçe merkezlerinde yollarda temizlik çalışması başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçeler arasındaki yollarda çalışma yürütüyor.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,