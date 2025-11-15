Tunceli'de Kar Faaliyetleri Başlatıldı

TUNCELİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle Hozat- Ovacık kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de sağanak etkili oldu. Sağanak, Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile ilçenin yüksek kesimlerindeki bazı köyler beyaza büründü. İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar bölgeden olumsuz bir ihbar gelmezken Ovacık-Hozat yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle çalışma başlatıldı. Karayolları ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için sabah saatlerine kadar çalışma yürüttü. Vali Şefik Aygöl, sürücüleri kış lastiği kullanması ve trafik kurallarına dikkat etmesi konusunda uyardı.