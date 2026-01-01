Tunceli'de ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta inek için seferber oldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta inek, ekiplerin zorlu çalışmasıyla köye götürülen veteriner tarafından tedavi edildi.

İlçede bir süredir devam eden kar, Anıl köyünün yolunun kapanmasına neden oldu.

Köydeki bir besici, hasta ineğinin tedavi edilebilmesi için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine jandarmayla harekete geçen ekipler, iş makinesi desteğiyle köy yolunu açtı.

Ulaşım sağlanan köye götürülen veteriner, ineğin tedavisini yaptı.

Hayvanın sahibi, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.