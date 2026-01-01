Haberler

Tunceli'de ekipler yolu kardan kapanan köydeki hasta inek için seferber oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta inek, ekiplerin çabalarıyla tedavi edildi. İl Özel İdaresi ve jandarma iş birliği ile köy yolu açılarak veteriner ulaştırıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hasta inek, ekiplerin zorlu çalışmasıyla köye götürülen veteriner tarafından tedavi edildi.

İlçede bir süredir devam eden kar, Anıl köyünün yolunun kapanmasına neden oldu.

Köydeki bir besici, hasta ineğinin tedavi edilebilmesi için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine jandarmayla harekete geçen ekipler, iş makinesi desteğiyle köy yolunu açtı.

Ulaşım sağlanan köye götürülen veteriner, ineğin tedavisini yaptı.

Hayvanın sahibi, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

54 şehirde okullar tatil edildi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi
54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

54 şehirde okullar tatil edildi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı