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Tunceli'de Kadınlar İmece Usulüyle Ekmek Pişiriyor

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kadınlar, imece usulüyle ekmek pişirerek dayanışma örneği sergiliyor. Günlük yaşamlarını genellikle ev ortamında geçiren ilçedeki kadınlar, bazı zamanlarda ailelerin tüketmesi için geleneksel yöntemlerle ekmek pişiriyor. Özverili bir çalışmayla leğenlerde hamur yoğuran kadınlar, daha sonra kapılarının önünde yaktıkları ateşin üzerinde ekmek pişirmeye başlıyor. Ekmek üretirken sac kullanmayı tercih eden kadınlar, iş yoğunluklarını azaltmak için de imece usulüyle çalışma yürütüyor. Bu sayede komşuluk ilişkilerini güçlendiren kadınlar, ekmek yapımını daha hızlı ve kolay şekilde tamamlıyor. Belgin Tepe, AA muhabirine, sıcak günlerde ekmek yapımının zor olduğunu söyledi. Ateş karşısında saatlerce mesai yaptıklarını belirten Tepe, 'Genellikle yufka ekmeği pişiriyoruz ve mahallenin kadınları olarak imece usulüyle birbirimize yardım ediyoruz. Bu durumda komşular arasında dayanışmanın ve beraberliğin en güzel örneği oluyor.' dedi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kadınlar, imece usulüyle ekmek pişirerek dayanışma örneği sergiliyor.

Günlük yaşamlarını genellikle ev ortamında geçiren ilçedeki kadınlar, bazı zamanlarda ailelerin tüketmesi için geleneksel yöntemlerle ekmek pişiriyor.

Özverili bir çalışmayla leğenlerde hamur yoğuran kadınlar, daha sonra kapılarının önünde yaktıkları ateşin üzerinde ekmek pişirmeye başlıyor.

Ekmek üretirken sac kullanmayı tercih eden kadınlar, iş yoğunluklarını azaltmak için de imece usulüyle çalışma yürütüyor.

Bu sayede komşuluk ilişkilerini güçlendiren kadınlar, ekmek yapımını daha hızlı ve kolay şekilde tamamlıyor.

Belgin Tepe, AA muhabirine, sıcak günlerde ekmek yapımının zor olduğunu söyledi.

Ateş karşısında saatlerce mesai yaptıklarını belirten Tepe, "Genellikle yufka ekmeği pişiriyoruz ve mahallenin kadınları olarak imece usulüyle birbirimize yardım ediyoruz. Bu durumda komşular arasında dayanışmanın ve beraberliğin en güzel örneği oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Çemişgezek Tunceli Ekmek Yaşam Güncel Haberler

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