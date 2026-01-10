Haberler

Tunceli'de kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, kaçak alkol ve tütün mamulleri üreten 2 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol ve tütün mamulleri üretimi ile satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Ovacık ilçesinde M.Y. ve İ.A'nın kaçak olarak sahte alkol ve sigara üretip sattığını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, elektrikli sigara sarma makinesi, 181 bin 940 sigara filtresi, kıyılmış sarmalık tütün, 907 makaron, 20 litre etil alkol, 5 viski aroma kiti, 14 doluma hazır içki şişesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
