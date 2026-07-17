Tunceli'de mayınlı alanlar JÖMAT timleriyle güvenli hale getiriliyor

TUNCELİ'de, 1990'lı yıllarda kırsala döşenen mayınlar, Jandarma Özel Mayın Arama ve Temizleme (JÖMAT) timleri tarafından tek tek tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor. Kentte bugüne kadar 3 bin 272 mayın temizlenirken, arındırılan alanların tarım, hayvancılık ve doğa turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Kentte terör olaylarının yaşandığı 1990'lı yılların başında kırsal ile orman ve karakol çevrelerine döşenen mayınların temizlenmesi için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Jandarma İstihkam Komutanlığı bünyesindeki JÖMAT Tabur Komutanlığı ekipleri, sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu çalışmalarda dağlık ve ormanlık arazilerde özel koruyucu kıyafetlerle görev yapıyor. Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki Karşılar mevkisinde yürütülen çalışmalarda ekipler, önce keşif yapıyor ardından dedektörlerle tespit edilen mayınları şiş, çekiç ve özel ekipmanlarla dikkatle toprak altından çıkararak kontrollü şekilde etkisiz hale getiriyor. Kayıt altına alınan çalışmalar metre metre ilerletilirken, taranan bölgeler şeritlerle işaretleniyor. Kentte bugüne kadar 3 bin 272 mayının temizlendiği belirtilirken, çalışmaların ardından alanların tarım, hayvancılık ve doğa turizmi faaliyetlerinde güvenle kullanılması hedefleniyor.

'BUGÜNE KADAR 3 BİN 272 MAYIN TEMİZLENDİ'

Vali Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay ve Vali Yardımcısı Hakan Öznay ile birlikte Karşılar Karakolu çevresindeki mayın temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Aygöl, JÖMAT ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak görev yapan personele çalışmalarında kolaylık diledi. Şefik Aygöl, kentte ekiplerin yaptığı çalışmayla 3 bin 272 mayının temizlendiğini ve çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Şu anda biz ilimizin merkeze bağlı karşılar bölgesi dediğimiz bölgedeyiz. Jandarma teşkilatımızın Özel Mayın Arama Tabur Komutanlığı ekiplerince şu anda mayın taraması yapılıyor, temizliği yapılıyor. Sadece bu bölgede 180 mayın konulduğunu ve bunların bugün itibariyle hepsini temizlediğini memnuniyetle gördük. İlimizde bugüne kadar 3 bin 272 mayın temizlendi. Burada önemli olan husus şu yani zamanda mayınlama yapıldı. Çünkü ciddi bir terör baskısı, terör tehdidi ve vatandaşımızı huzursuz eden bir tehdit vardı. Bugün bu temizliğini yapıyoruz" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN GETİRDİĞİ BU GÜZELLİKLERİN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ'

Vali Aygöl, temizlenen alanların tarım, hayvancılık ve doğa turizmine açılacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere bütün bölgelerinde Terörsüz Türkiye'yi tartışıyoruz, terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Şu anda dağlarımızda, ovalarımızda, şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizin her yerinde huzur hakim. Bunun gereği olarak da şimdi bu mayınlar bakanlıklarımızın, İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanımızın himayeleriyle tek tek kaldırılıyor. Buralar temizlendikçe, bu bölgelerde vatandaşlarımız hayvancılık yapıyor, tarımla uğraşıyor ve onlara alan açılacak. Turizm alanlarına dönüşecek. Vatandaşlarımız için gerçekten çok tarihsel bir dönüm noktası yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu memlekette oluşmuş olan bu Terörsüz Türkiye'nin getirdiği bu güzelliklerin devam etmesini diliyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı