Tunceli'de Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz için Tören Düzenlendi

Tunceli'de köprüden düşerek yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz için İl Jandarma Komutanlığında bir tören gerçekleştirildi. Törende Yılmaz'ın naaşı Türk bayrağına sarılı olarak katafalka konuldu ve dualar eşliğinde memleketine gönderildi.

Tunceli'de kullandığı otomobilin köprüden düşmesi sonucu yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Haydar İbrahim Yılmaz için tören düzenlendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Yılmaz'ın özgeçmişi okundu.

Dua edilmesinden sonra Yılmaz'ın naaşı, silah arkadaşları tarafından cenaze aracına konularak memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Törene, Yılmaz'ın ailesinin yanı sıra Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
500

