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Tunceli'de "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Dönem Çalıştayı" düzenlendi

Tunceli'de 'İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Dönem Çalıştayı' düzenlendi
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Tunceli'de afet ve acil durumlara karşı tedbirlerin güçlendirilmesi amacıyla "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Dönem Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Tunceli'de afet ve acil durumlara karşı tedbirlerin güçlendirilmesi amacıyla "İl Afet Risk Azaltma Planı 2. Dönem Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl ile Tunceli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Erdal Tunçtan, programda kentte afet ve acil durumlara yönelik çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Güllü Kırat, Doç. Dr. Taylan Sancar, Doç. Dr. Zeynel Çılğın ve doktor öğretim üyeleri Meral Korkmaz ile Zekeriya Konurhan, kütle hareketleri, deprem, meteoroloji, iklim değişikliği, taşkın, sel, su baskını ve yangın olaylarıyla ilgili sunum yaptı.

Moderatörlerin koordinesinde oluşturulan çalıştay masalarında yer alan katılımcılar, çeşitli konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştaya, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, kaymakamlar, kurum müdürleri, AFAD personeli, Munzur Arama Kurtarma üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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