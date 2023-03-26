Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Güncel Haberler

Tunceli'de iki otomobil kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

TUNCELİ'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

TUNCELİ'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi mevkinde Orman İşletme Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AR 382 plakalı otomobil, Elazığ- Tunceli istikametindeki kavşağa girdiği sırada, akaryakıt istasyonundan çıkarak kavşağa yönelen  23 FF 687 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, otomobiller kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, çevredekilerin de yardımıyla otomobilden çıkarılarak, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve vücutlarının bazı bölümlerinde kırıkların olduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title