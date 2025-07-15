Tunceli'de Hasta Kaya Kartalı Koruma Altına Alındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bitkin bulunan kaya kartalı koruma altına alındı.

Tepebaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, bitkin ve uçamayan kaya kartalı gördü.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Çemişgezek Şube Şefliğine bildirilmesi üzerine ekipler, kaya kartalını araziden aldı.

Şefliğe getirilerek kontrolleri yapılan ve hasta olduğu tespit edilen kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.