Tunceli'de Hasta Kaya Kartalı Koruma Altına Alındı
Çemişgezek ilçesinde bitkin halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere alındı. Uçamayan kartalın, sağlık kontrolünün ardından doğaya bırakılması planlanıyor.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bitkin bulunan kaya kartalı koruma altına alındı.
Tepebaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, bitkin ve uçamayan kaya kartalı gördü.
Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Çemişgezek Şube Şefliğine bildirilmesi üzerine ekipler, kaya kartalını araziden aldı.
Şefliğe getirilerek kontrolleri yapılan ve hasta olduğu tespit edilen kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel