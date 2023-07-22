Tunceli'de Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Tunceli'de, her hafta İstanbul'da açıklama yapan ve 'Cumartesi Anneleri' olarak anılan gruba destek amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcilerinin basın açıklaması yapmak istemesi üzerine polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

Tunceli'de, her hafta İstanbul'da açıklama yapan ve 'Cumartesi Anneleri' olarak anılan gruba destek amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) temsilcilerinin basın açıklaması yapmak istemesi üzerine polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.