Haberler

Tunceli'ye 450 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tunceli'ye 450 bin sazan yavrusu bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Günboğazı ve Kacarlar göletlerine 450 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Günboğazı ve Kacarlar göletlerine 450 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda üretilen balık yavruları, Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderildi.

Oksijen destekli şeffaf poşetlere konulan balıklar, görevliler tarafından araçlarla Pertek'e götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından ekipler, sazan yavrularından 300 binini Kacarlar, 150 binini ise Günboğazı Göleti'ne saldı.

Kaynak: AA
Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

UEFA'dan Fenerbahçeli futbolculara şok ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz hoca
2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Dijital propagandaya büyük darbe! Binlerce hesaba erişim engeli

Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

Yıldız ismin Ferrari'si asfaltı ağlattı
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Şüpheli sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama: Adaletten endişem yok

İfade veren Melih Gökçek'ten adliye çıkışında ilk açıklama
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada

Cennet gibi görünüyor ama burası dünyanın en tehlikeli adası