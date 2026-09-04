Tunceli'ye 450 bin sazan yavrusu bırakıldı

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Günboğazı ve Kacarlar göletlerine 450 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Elazığ Keban Su Ürünleri Üretim ve Araştırma İstasyonu'nda üretilen balık yavruları, Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne gönderildi.

Oksijen destekli şeffaf poşetlere konulan balıklar, görevliler tarafından araçlarla Pertek'e götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından ekipler, sazan yavrularından 300 binini Kacarlar, 150 binini ise Günboğazı Göleti'ne saldı.

Kaynak: AA