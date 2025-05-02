Tunceli'de Fırtına Çatıyı Uçurdu
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde etkili olan fırtınada bir binanın çatısı uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde etkili olan fırtınada binanın çatısının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mazgirt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Akpazar beldesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel