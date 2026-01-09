Haberler

Tunceli'de yola çığ düştü

Tunceli'nin Ovacık kara yolunda meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede açıldı. Meteoroloji, bölgedeki kar yağışının devam ettiğini ve sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

TUNCELİ'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte, Ovacık kara yolunda çığ meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Tunceli'de, sabah erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ovacık kara yolunun 45'inci kilometresindeki Yoncalı mevkisinde ise kara yoluna çığ düştü. Çığ araç geçmediği sırada düştü, karla kaplanan yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışması yapıp kısa sürede yeniden yolu trafiğe açtı.

Yetkililer, bölgede kar yağışının devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli davranılması ve özellikle yüksek kesimlerde çığ riskine karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

