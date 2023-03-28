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Tunceli'de bir kişi evinde ölü bulundu

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Tunceli'de bir kişi evinde ölü bulundu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Yemişdere köyünde yaşayan 50 yaşındaki Birol Çelik'ten haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden ekipler, Çelik'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinin ardından Çelik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Elazığ Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

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