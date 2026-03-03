Tunceli'de bir çeşmenin suyunun tüketime uygun olmadığı tespit edildi

Tunceli Belediyesi, Moğultay Mahallesi'nde bulunan Baki Demir Çeşmesi'nin mikrobiyolojik parametreler yönünden kullanıma uygun olmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halktan gelen talepler üzerine belediye tarafından söz konusu çeşmeden numune alındığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce suda analiz yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analiz sonucunda söz konusu suyun, 17 Şubat 2025 tarihli 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Sular Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine mikrobiyolojik parametreler yönünden uygun olmadığı tespit edilmiştir. Daha önce yapılan analizlerde de benzer şekilde mikrobiyolojik uygunluk sağlanamadığı bilinmektedir."

Açıklamada, her şeyden önce halkın sağlığının esas olduğu vurgulanarak, "Bu nedenle söz konusu çeşmenin kullanımının durdurulması ve kapatılması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.