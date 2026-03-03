Haberler

Tunceli'de bir çeşmenin suyunun tüketime uygun olmadığı tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli Belediyesi, Moğultay Mahallesi'ndeki Baki Demir Çeşmesi'nin mikrobiyolojik analiz sonuçları nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla kapatılacağını açıkladı.

Tunceli Belediyesi, Moğultay Mahallesi'nde bulunan Baki Demir Çeşmesi'nin mikrobiyolojik parametreler yönünden kullanıma uygun olmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halktan gelen talepler üzerine belediye tarafından söz konusu çeşmeden numune alındığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce suda analiz yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analiz sonucunda söz konusu suyun, 17 Şubat 2025 tarihli 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Sular Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine mikrobiyolojik parametreler yönünden uygun olmadığı tespit edilmiştir. Daha önce yapılan analizlerde de benzer şekilde mikrobiyolojik uygunluk sağlanamadığı bilinmektedir."

Açıklamada, her şeyden önce halkın sağlığının esas olduğu vurgulanarak, "Bu nedenle söz konusu çeşmenin kullanımının durdurulması ve kapatılması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış

Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış