Tunceli'de Armut Ağaçları Sonbaharda Çiçek Açtı
Çemişgezek ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle armut ağaçları sonbaharda çiçek açtı. Yerel bir vatandaş, bahçesinde bu durumu görünce şaşırdığını ifade etti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde armut ağaçları sonbaharda çiçek açtı.

İlkbaharda çiçek açan ağaçlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yeniden çiçek açtı.

Tepebaşı Mahallesi'nde yaşayan Hayri Temel, bahçesinde gezerken ağacın çiçek açtığını gördüğünü ve buna şaşırdığını belirtti.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
