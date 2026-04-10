Tunceli'de hapis cezası bulunan 2 hükümlü operasyonla yakalandı

Tunceli'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Tunceli'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Ekiplerin il merkezi ve Mazgirt ilçesinde belirledikleri adreslere operasyon düzenlediği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonda, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 suç kaydı olduğu tespit edilen H.A. ile 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca 12 suç kaydı olduğu belirlenen M.T. saklandıkları adreslerde yakalanmıştır."

Açıklamada, firari hükümlülerin işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
