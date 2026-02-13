Haberler

Tunceli'de öğrenciler akıl ve zeka oyunları sınıflarıyla zihinsel becerilerini geliştiriyor

Tunceli'de öğrenciler akıl ve zeka oyunları sınıflarıyla zihinsel becerilerini geliştiriyor
Güncelleme:
Tunceli'de, öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul ve ortaokullarda akıl ve zeka oyunları sınıfları kurulmaya başlandı. 'E-Vizyon 62' programı kapsamında uygulanan projelerle, öğretmenlerin eğitimlerinin tamamlanmasının ardından sınıfların açılışı aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Tunceli'de öğrencilerin zihinsel becerilerinin desteklenmesi için tüm ilkokul ve ortaokullarda akıl ve zeka oyunları sınıfları kurulmaya başlandı.

Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "E-Vizyon 62" programı kapsamında çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

Yürütülen çalışmalar sonucunda ildeki tüm ilkokul ve ortaokullara akıl ve zeka oyunları sınıfları kurulması kararlaştırıldı.

Öğretmenlerin gerekli eğitimleri tamamlamasının ardından okullardaki sınıfların açılışı aşamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile Sarı Saltuk İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmenlerle sohbet eden Aygöl, daha sonra öğrencilerle sınıflarında bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yaptı.

