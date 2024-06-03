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Tunceli'de Açık Alanlarda Eylemler Yasaklandı

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Tunceli Valiliği, kent genelinde 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

TUNCELİ Valiliği, kent genelinde 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 10 Haziran saat 23.59'a kadar yasak getirildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli il sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stand açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinliklerin 04 Haziran günü saat 00.01 ile 10 Haziran 2024 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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