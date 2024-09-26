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Tunceli'de 85 Yaş Üstü Vatandaşlar Munzur Çayı'nda Kahvaltı Etkinliğinde Buluştu

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Tunceli'de, evde sağlık hizmeti alan 85 yaş üzeri yaşlılar için düzenlenen kahvaltı etkinliği, Munzur çayı kıyısında gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan yaşlılar, yöresel ürünlerin ikram edildiği samimi bir ortamda Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ile bir araya geldi.

Tunceli'de, 85 yaş üstü vatandaşlar Munzur çayı kıyısında kahvaltı etkinliğinde buluştu

TUNCELİ - Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kent merkezinde evde sağlık hizmeti alan 85 yaş üzeri yaşlılar ve aile bireyleri için Munzur çayı kıyısında kahvaltı etkinliği düzenlendi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun da katıldığı kahvaltı programında yaşlı vatandaşlara yöresel ürünler ikram edildi.

Tunceli'de, evde sağlık hizmeti alan 85 yaş üzeri yaşlılar ve yakınlarını doğayla buluşturup streslerini atmaları sağlamak amacıyla Munzur çayı kıyısında kahvaltı programı düzenlendi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun da katıldığı kahvaltıda yaşlılar ve yakınlarına yöresel ürünlerden ikram edildi. Etkinliğe katılan yaşlılar ve yakınları kendileriyle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'na teşekkür etti.

Düzenlenen programa ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, "Tunceli valiliğimizin koordinesinde evde sağlık hizmetine kayıtlı hastalarımız ile yakınlarını kahvaltı için Munzur Çayı kenarına davet ettik. Amacımız evde sağlık hizmeti alan hastalar ile aile bireylerini stresten uzak, huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamaktı. Bunu da yaptık. Sayın valimiz de teşrif etti, güzel bir ortam oluştu. Yaşlılarımız memnun ayrıldılar. Bundan sonraki süreçlerde de bu tür etkinlikleri hava şartları elverdiği sürece gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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