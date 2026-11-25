Tunceli Çemişgezek-Elazığ feribot seferleri rüzgar nedeniyle durdurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, rüzgar nedeniyle geçici olarak durduruldu. Çemişgezek Belediyesi, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğunu ve seferlerin bu nedenle durdurulduğunu bildirdi.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri, rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, rüzgar nedeniyle feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Kaynak: AA