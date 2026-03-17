Tunceli Belediyesinden yönetici adıyla yapılan dolandırıcılığa karşı uyarı

Tunceli Belediyesi, vali yardımcısı ve belediye başkan yardımcısı vekilinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, 'kimsesiz çocuklar için yardım toplandığı' bahanesiyle para talep eden kişilerin asılsız olduğuna dikkat çekildi.

Tunceli Belediyesi, son günlerde belediye başkan yardımcısı vekili ve vali yardımcısının adının kullanılarak kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Hakan Öznay'ın adının kullanılarak bazı kişilerin vatandaşları ve çeşitli kurumları telefonla arayıp "kimsesiz çocuklar ve yardıma muhtaç vatandaşlar için yardım toplandığı" bahanesiyle para talep ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu aramaların 05053662412 numaralı telefon üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Belediyemiz ve yöneticilerimiz adına yapılan bu tür talepler tamamen asılsızdır. Belediyemiz tarafından bugüne kadar hiçbir kişi ya da kurumdan bu şekilde bir talepte bulunulmamış ve bulunulmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmemeleri gerektiği, konuya ilişkin gerekli incelemelerin ve bu eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız

Yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?

Belediyeler kimlere emanet izleyip görün
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar

Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin resmen sahaya iniyor