Doku ailesinin avukatı: Gülistan'ın intihar ettiği algısı oluşturuldu

Güncelleme:
Tunceli Barosu, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için avukat görevlendirilmeyeceğini açıkladı. Bu karar, baronun kadın ve çocuk haklarına olan duyarlılığından kaynaklanıyor.

TUNCELİ BAROSU: ŞÜPHELİLER İÇİN AVUKAT GÖREVLENDİRİLMEYECEK

Tunceli Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler için baro tarafından avukat görevlendirilmeyeceği belirtilerek, "Baromuz, kuruluşundan bu yana kadın ve çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda kararlı, tutarlı ve ilkesel bir duruş sergilemiş; bu alandaki hassasiyetini her koşulda muhafaza etmiştir. Bu yaklaşım, yalnızca mesleki bir sorumluluğun değil, aynı zamanda evrensel hukuk ilkelerine ve insan haklarına bağlılığımızın da bir gereğidir. Bu kapsamda, 'Gülistan Doku' dosyasında sürece ilişkin olarak gerçekleştirilen gözaltı işlemleri yakından takip edilmekte olup; söz konusu dosyanın niteliği, baromuzun kadın ve çocuk hakları konusundaki temel ilke ve esasları ile birlikte değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde; baromuzun geçmişten bugüne sürdürdüğü ilkesel duruşu ve toplumsal sorumluluğu gözetilerek, anılan dosya kapsamında gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinde meslektaşlarımızın görevlendirilmemesine karar verilmiştir. Baromuz, insan hakları ve özellikle kadın ve çocuk haklarının korunmasına yönelik mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek; bu doğrultuda hukuki ve kurumsal sorumluluğunu yerine getirmeyi sürdürecektir" denildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti

Bu halini unutun: Yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı

Ateşkes bitti, ilk saldırı büyük oldu! Çok sayıda ölü ve yaralı
Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!

Kız arkadaşına sürpriz yapmaya gitti, kapıyı başka bir erkek açtı!
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım

Altını tetikleyen geri adım
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki saldırganın kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Dünya futbolunda devrim gibi öneri! Kırmızı kart yok, maçlar 50 dakika

Dünya futbolunda devrim! Maçlar 50 dakika, kırmızı kart yok