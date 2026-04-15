Gülistan Doku Soruşturması... Tunceli Barosu, Kararını Geri Çekerek, Şüphelilere "Cmk'dan Hukuki Destek Sağlanacağını" Duyurdu

(TUNCELİ) - Haber: Caner AKTAN

Tunceli Barosu, Gülistan Doku soruşturması şüphelilerine Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında hukuki destek verilmemesi kararını geri çekti. Barodan yapılan açıklamada, "soruşturmanın ilerleyebilmesi adına CMK kapsamında yapılacak görevlendirmelerde görev almak isteyen meslektaşlarımızın kendilerini aktif etmeleri mümkündür" denildi.

Tunceli Barosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gülistan Doku ile ilgili soruşturma sürecinin "büyük bir hassasiyet ve ortak vicdani sorumluluk çerçevesinde yakından takip edildiği" belirtildi.

Açıklamada, CMK uyarınca soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için müdafi görevlendirilmesinin hukuki zorunluluk olduğu ifade edilerek, "Savcılık makamı tarafından baromuzdan avukat görevlendirilmesi talep edilmiş olup, konu Yönetim Kurulumuz tarafından yeniden ve titizlikle değerlendirilmiştir" bilgisi verildi.

Açıklamada baronun önceliğinin adaletin tesisi ve hakikatin ortaya çıkarılması olduğu kaydedilerek, "Gülistan Doku'nun ailesinin yanında olduğumuzu ve sürece müdahil olarak hukuki destek sunacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca, soruşturmanın ilerleyebilmesi adına CMK kapsamında yapılacak görevlendirmelerde görev almak isteyen avukatların kendilerini aktif edebileceği belirtildi.

Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, baronun CMK'dan müdafi görevlendirmeme kararının ardından yaptığı açıklamada, baronun aile ile dayanışma kapsamında ortaya koyduğu ilkesel tavrı takdir ettiklerini, ancak "soruşturmanın sıhhatli yürütülebilmesi için Doku ailesi adına şüphelilere zorunlu müdafilik kapsamında yardımda bulunulmasını rica ettiklerini" bildirmişti.

