Tunceli AK Parti İl Başkanı Hakan Özer, göreve başladı

TUNCELİ AK Parti İl Başkanlığına getirilen Hakan Özer, kente gelerek göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na getirilen Hakan Özer, kente gelerek görevine başladı. Özer için öğle saatlerinde kente karşılama töreni gerçekleşti. AK Partili ilçe belediye başkanı, yönetim kadroları, partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Özer'e, Dersimspor tarafından ismine özel forma verildi.

'TUNCELİ İÇİN AŞKLA, İNANÇLA'

İl Başkanı Özer, burada yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün burada, gönül birliğiyle, umutla ve dayanışma duygusuyla bir aradayız. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Tunceli İl Başkanlığı görevini devralmanın onurunu yaşıyorum. Bu kutlu görevi bana emanet eden Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu anlamlı buluşmamızda, milletçe yüreklerimizi sızlatan büyük bir acının hüznünü de paylaşıyoruz. Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimize ve vefat eden hemşehrimiz Anıl Efendioğulları kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ve kaybettiğimiz kardeşimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Kardeşlerim, bizim yolumuz milletin yolu, bizim davamız insana, doğaya ve inanca saygı davasıdır. Tunceli, dağlarıyla yüce, suyuyla temiz, insanıyla mert bir şehirdir. Bu topraklarda farklı kimlikler, farklı inançlar bir arada yaşamış, aynı sofrayı, aynı umudu paylaşmıştır. Doğayı koruyarak, insanı yücelterek, inancı yaşatarak Tunceli'yi birlikte büyüteceğiz. ve diyoruz ki, Tunceli için aşkla inançla. Çünkü biz bu şehre gönlümüzü verdik. Aşkla çalışacağız, inançla başaracağız. Kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği bir anlayışla ilerleyeceğiz. Kapımız da gönlümüz de herkese açık olacak. Bugün burada bizlerle olan, partimizin her kademesinde emek veren tüm kardeşlerime, teşkilat mensuplarımıza, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine, ulusal ve yerel basınımızın değerli emekçilerine ve siz kıymetli hemşerilerime en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız, çünkü biz Tunceli için varız, Tunceli için buradayız" dedi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,