Tunca Nehri Su Seviyesi Değerlendirildi
Edirne'de, Tunca Nehri'nin su seviyesi ile ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt başkanlığında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, üreticilerin su sıkıntısı yaşamaması için alınacak tedbirler görüşüldü.
Edirne'de Tunca Nehri'nin su seviyesi değerlendirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt başkanlığında Büyükdöllük, Avarız, Değirmenyeni ve Hatip köylerinin muhtarları ile Hatip Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, Tunca Havzası sulama sahasında üreticilerin su sıkıntısı yaşamamaları için alınabilecek önlemler değerlendirildi.
Üretim sezonunun sorunsuz tamamlanmasını sağlayarak üreticilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirten Bayazıt, işbirliği içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel