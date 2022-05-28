Tunca Nehri'nde kanoyla temizlik yaptılar - Haberler

EDİRNE'de çevreciler, Tunca Nehri ve çevresinde kanoyla temizlik yaptı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde öğretim görevlisi olan İspanyol akademisyen Begona Rodriguez tarafından oluşturulan Plastiğe Hayır Platformu ile Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) iş birliğiyle üniversite öğrencilerinin de katılımıyla Tunca Nehri'nde kanolarla temizlik yapıldı. Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü çevresi ve Tunca kıyısındaki etkinlikte 2'ye ayrılan çevrecilerden 1 grup, kanolarla Tunca Nehri'ni temizledi, diğer grup ise nehir kıyısına atılan atıkları topladı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, nehirden ve kıyısından topladıkları atıklarla tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü'nün manzarasında fotoğraf çektirerek bölgedeki kirliliğe dikkat çekti. Begona Rodriguez ise katılımcılara doğa dostu hediyelerini dağıttı.