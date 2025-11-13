Haberler

Tüm şehitlerin cenazelerine ulaşıldı (3)

Tüm şehitlerin cenazelerine ulaşıldı (3)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ŞEHİTLERİN NAAŞI ANKARA'YA GETİRİLDİAskeri uçağın düştüğü olayda şehit olan 20 askerin naaşı Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile Tiflis'ten Ankara'ya getirildi.

ŞEHİTLERİN NAAŞI ANKARA'YA GETİRİLDİ

Askeri uçağın düştüğü olayda şehit olan 20 askerin naaşı Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile Tiflis'ten Ankara'ya getirildi. Şehitlerin naaşını taşıyan uçak Ankara Mürted Hava Meydan Üssüne indi. Şehitlerin naaşının, buradan ambulanslarla çıkarılarak, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.