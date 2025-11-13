Tüm şehitlerin cenazelerine ulaşıldı (3)

ŞEHİTLERİN NAAŞI ANKARA'YA GETİRİLDİ

Askeri uçağın düştüğü olayda şehit olan 20 askerin naaşı Milli Savunma Bakanlığı'na ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile Tiflis'ten Ankara'ya getirildi. Şehitlerin naaşını taşıyan uçak Ankara Mürted Hava Meydan Üssüne indi. Şehitlerin naaşının, buradan ambulanslarla çıkarılarak, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi bekleniyor.