Tüm Afrika'nın Dostları Derneği kıtadaki yardımlarını bu ramazanda da sürdürdü

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) ramazanda Afrika'da binlerce kişiye iftar yemeği verdi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan çalışmalarını "Biz hem size hem de bize yeteriz" sloganıyla başlatan dernek, Türkiye'den hayırseverlerin bağışlarını Uganda, Sudan ve Somali'de 25 bin kişiye ulaştırdı, ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Başkanı Bilgehan Güntekin, bağış sahiplerinin emanetlerine titizlikle sahip çıktıklarını belirtti.

Afrika'da 9 yıldır gönüllü sağlık çalışmalarının yanı sıra her ramazan ve bayramlarda ayni ve nakdi desteklere devam ettiklerini bildiren Güntekin, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde ailelere gıda kolisi ve iftarlık dağıttıklarını kaydetti.

Güntekin, "Türkiye'deki kardeşlerinin kendilerine sahip çıktığını gören Afrikalı kardeşlerimiz her organizasyonda bizlere dua ediyor. Hayırseverler sayesinde Afrika kıtasındaki yetim ve dullar başta olmak üzere muhtaçlara sahip çıkılıyor. Ramazan çerçevesinde, Uganda, Sudan ve Somali'de zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren kardeşlerimizi bir nebze olsun ferahlatmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.