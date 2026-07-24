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Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan, YENİ Parti Kurucu Genel Başkanı Özel'e tebrik

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'dan, YENİ Parti Kurucu Genel Başkanı Özel'e tebrik
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(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'i telefon ile arayarak tebrik etti.

(ANKARA)- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP'den ayrılarak YENİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'i telefon ile arayarak tebrik etti.

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklama şöyle:

"Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, YENİ Parti'nin kuruluşu dolayısıyla Özgür Özel'i telefonla arayarak tebrik etti. Eş Genel Başkanlarımız, 'Yeni çıktığınız bu yolda demokrasi, eşitlik ve sorunların çözümü için çabalarınızın süreceğine inanıyor; size ve YENİ Parti'ye başarılar diliyoruz' dedi.

Kaynak: ANKA
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