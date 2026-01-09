Haberler

Tülay Hatimoğulları, Sakine Cansız'ı Andı: "Kadın Özgürlük Mücadelesini Hedef Alan Bu Karanlık Saldırıyı Unutmadık"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Paris'te 13 yıl önce suikastla öldürülen Kürt kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'i andı ve kadın özgürlük mücadelesine dikkat çekti.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Paris'te 13 yıl önce öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'i saygıyla andığını belirterek, "Kadın özgürlük mücadelesini ve halkların barış umudunu hedef alan bu karanlık saldırıyı unutmadık" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris'te 13 yıl önce suikastla katledilen Kürt kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'i saygıyla anıyorum. Kadın özgürlük mücadelesini ve halkların barış umudunu hedef alan bu karanlık saldırıyı unutmadık. Ne kadar engellenmek istenirse istensin; kadınların direnişi de Kürt halkının onurlu mücadelesi de sürüyor, sürmeye devam edecek" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
